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  • В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео

В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео

Сегодня 10:24
просмотров

В Днепре на улице Байкальской двое подростков напали на 48-летнего мужчину, после чего ограбили его. Момент преступления зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Новости Днепра про В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео

Инцидент произошел 20 апреля примерно в 18:00. Полиция Днепропетровской области разместила запись с камер видеонаблюдения, на которой зафиксированы действия злоумышленников.

Сначала ребята следили за своей жертвой, а в менее людном месте напали на него, избили и забрали сумку с личными вещами. В частности, там был телефон и кошелек с наличными.

Новости Днепра про В Днепре двое подростков напали на мужчину и ограбили его: это попало на видео

Правоохранители нашли и задержали грабителей. Ими оказались парни 16 и 18 лет из Новомосковска. Украденное уже вернули владельцу. Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

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