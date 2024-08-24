В Днепре двое мужчин выгуливали теленка на поводке

О необычных животных в городе сообщает Telegram-канал «Хдніпро».
Двое мужчин вели на поводке теленка среди улицы поздно вечером.
Мальчик гуляет с собакой, а мужчина с теленком, — говорится в сообщении.
На шутливые замечания прохожих мужчины заявляли, что это действительно не теленок, а собака породы «Тибетский мастиф».
На самом деле, скорее всего, теленка просто переводили в другой частный дом.
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