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В Днепре двое мужчин выгуливали теленка на поводке

Сегодня 13:46
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В Днепре вчера на улице выгуливали теленка.

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин выгуливали теленка на поводке

О необычных животных в городе сообщает Telegram-канал «Хдніпро».

Двое мужчин вели на поводке теленка среди улицы поздно вечером.

Мальчик гуляет с собакой, а мужчина с теленком, — говорится в сообщении.

На шутливые замечания прохожих мужчины заявляли, что это действительно не теленок, а собака породы «Тибетский мастиф».

На самом деле, скорее всего, теленка просто переводили в другой частный дом.

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