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В Днепре двое мужчин украли электросамокаты «на нужды ВСУ»

Сегодня 14:48
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В Днепре мужчины хотели извлечь аккумуляторы из шеринговых самокатов.

Новости Днепра про В Днепре двое мужчин украли электросамокаты

На проспекте Героев двое мужчин 34 и 38 лет украли шеринговые самокаты. Воров выследил представитель компании, которая занималась их прокатом, пишет «Днепр Оперативное».

Позже мужчин задержали полицейские. Как оказалось, они забрали самокаты с улицы и погрузили в свой автомобиль. После этого они оставили их в своем гараже на улице Космической.

Свои действия мужчины объяснили тем, что хотели извлечь из самокатов аккумуляторы и передать их на нужды ВСУ. В данный момент с ними работает полиция.

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