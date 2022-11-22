В Днепре двое мужчин украли электросамокаты «на нужды ВСУ»

В Днепре мужчины хотели извлечь аккумуляторы из шеринговых самокатов.

На проспекте Героев двое мужчин 34 и 38 лет украли шеринговые самокаты. Воров выследил представитель компании, которая занималась их прокатом, пишет «Днепр Оперативное».

Позже мужчин задержали полицейские. Как оказалось, они забрали самокаты с улицы и погрузили в свой автомобиль. После этого они оставили их в своем гараже на улице Космической.

Свои действия мужчины объяснили тем, что хотели извлечь из самокатов аккумуляторы и передать их на нужды ВСУ. В данный момент с ними работает полиция.

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