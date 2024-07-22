В Днепре дважды за сутки искали взрывчатку в здании СБУ и торговых центрах

За прошедшие сутки, 21 июля, в Днепре правоохранителям дважды поступала информация от неизвестных лиц о заминировании ряда зданий в Днепре. Об этом идет речь в сообщении на сайте горсовета Днепра.
В частности, неизвестные дважды сообщили о заминировании здания СБУ, а также вокзала и торговых центров. Полиция обследовала 42 помещения, однако никаких взрывных предметов не было найдено.
Информация о заминировании оказалась ложной.
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