В Днепре два популярных трамвая меняют маршрут

а) от ж/м Западный:
ж/м Западный — ул. Даниила Галицкого – ул. Маяковского – просп. Сергея Нигояна – Трамвайное депо.
б) от Университета науки и технологий:
Университет науки и технологий – ул. Севастопольская – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Святослава Храброго – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовская – ул. Курчатова – Железнодорожный вокзал.
Изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке улиц Романа Шухевича и Щепкина.
Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.
В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 205 единиц подвижного состава.
Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad
Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot
Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 708 автобусов (из них 112 — большой вместимости).
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