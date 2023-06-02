В Днепре два популярных трамвая меняют маршрут

2 июня 2023 с 10:00 до 19:00 закрывается движение трамваев по ул. Роман Шухевич. В этой связи внесены изменения в работу трамвайных маршрутов №5 и №14.

Трамваи №5 будут курсировать по двум направлениям:

а) от ж/м Западный:

ж/м Западный — ул. Даниила Галицкого – ул. Маяковского – просп. Сергея Нигояна – Трамвайное депо.

б) от Университета науки и технологий:

Университет науки и технологий – ул. Севастопольская – ул. Архитектора Олега Петрова – ул. Святослава Храброго – просп. Леси Украинки – ул. Владимира Антоновича – ул. Львовская – ул. Курчатова – Железнодорожный вокзал.

Трамваи №14 курсировать не будут.

Изменения связаны с ремонтом пути на перекрестке улиц Романа Шухевича и Щепкина.

Все остальные трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать в штатном режиме по расписанию рабочего дня.

В общей сложности на маршруты электротранспорта выйдет 205 единиц подвижного состава.

Расписание движения электротранспорта можно узнать на официальном сайте КП «Днепровский электротранспорт»: https://det-dnipro.dp.ua/pasazhyram/#rozklad

Или в Telegram-боте: https://t.me/rozklad_dnipro_bot

Также по городу будет работать 92 автобусных маршрута с общим количеством 708 автобусов (из них 112 — большой вместимости).

Читайте також:

Українська Русский

Автор: