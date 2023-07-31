В Днепре два дня подряд будут выключать свет более чем на 10 часов: все адреса

Подготовьтесь!

В Днепре 1 и 2 августа будут выключать свет более чем на 10 часов.

Причина – проведение плановых ремонтных работ.

Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».

Так, 1 августа с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:

ул. Гладкова: 19, 21, 23, 23К, 33, 35, 37, 43, 45, 47;

ул. Василия Слипака: 51;

ул. Энергетическая: 7, 9, 9Д, 11;

ул. Новокрымская: 50, 52, 56;

пер. Ключевой: 1.

2 августа с 08:00 до 20:00:

ул. Ангарская: 1-14;

ул. Арбатская: 34, 34А, 36-38, 38А, 39-49, 51, 53, 55;

ул. Астраханская: 1-7, 7А, 8-22;

ул. Ачинская: 1-9 (нечетные);

ул. Мартовская: 7, 9, 11, 13;

ул. Отрадная: 1, 2, 2А, 3-6, 6Б, 7, 8, 10-13;

ул. Говорова: 1, 1А, 2, 2А, 3-8, 10-16 (четные);

ул. Константиновская: 1,10,11,12,12А,13,14,15,16,18,2,3,4,5,6,7,8,9;

ул. Ленская 1,12А,2;

ул. Макаренко: 1-8, 8А, 9-15, 15А, 16-22, 22А, 23-27, 29, 31;

ул. Моцарта: 1, 2;

ул. Александры Рындовской: 42-45, 47-65 (нечетные), 66, 67, 67А, 68-80, 82-88, 88А, 89-92, 94-118 (четные);

ул. Павла Тычины: 1, 1В, 3, 5, 7;

ул. Патриотическая: 1-13 (нечетные), 15А, 15Б, 17, 19, 21;

ул. Печерская: 1, 1А, 2, 3, 3А, 4-7, 9-17 (нечетные);

ул. Серпуховская: 1, 2;

ул. Солидарная: 1, 1А, 3-15 (нечетные);

ул. Соломенская: 4, 6, 8, 10, 17, 18, 24, 28, 42, 56;

ул. Софиевская: 1;

ул. Сурская: 110-117, 119-129, 131-143 (нечетные);

ул. Филатова: 1-5, 7.

Советуем зарядить телефоны и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса.

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