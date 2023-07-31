В Днепре два дня подряд будут выключать свет более чем на 10 часов: все адреса

В Днепре 1 и 2 августа будут выключать свет более чем на 10 часов.
Причина – проведение плановых ремонтных работ.
Об этом сообщили в Telegram-канале «ЦЭКа».
Так, 1 августа с 08:00 до 18:00 света не будет по адресам:
2 августа с 08:00 до 20:00:
Советуем зарядить телефоны и повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в августе некоторые жители Днепра останутся без газа: даты и адреса.
Читайте также:
Автор:
Количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру, которую Россия совершила…
В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой…
В субботу, 29 июля, на предприятии в Самарском районе Днепра…
В субботу, 29 июля, в больницу Кривого Рога попал 9-летний…
На днях жителей Кривого Рога напугали "кровавые реки", текущие по улицам города.
Обязательно захватите с собой зонт!
Количество пострадавших из-за ракетной атаки по Днепру, которую Россия совершила 28 июля, увеличилось до десяти.
В одном из днепровских "Сильпо" горожанка купила скумбрию, внутри которой нашла червей.
В субботу, 29 июля, на предприятии в Самарском районе Днепра погиб работник. Мужчине было всего 59 лет.
В субботу, 29 июля, в больницу Кривого Рога попал 9-летний мальчик, у которого диагностировали множественные поверхностные осколочные ранения.
В Днепре в августе ряд жилых домов останется без газа. Это связано с ремонтными работами на системах газоснабжения города и района.
На украинско-венгерском участке границы в течение суток задержали сразу семерых уклонистов. Трое из них - из Покрова Днепропетровской области.
В ночь на воскресенье, 30 июля, в Кривом Роге умерла 14-летняя девочка. Ее тело нашла мать на диване в собственной квартире.
В Никополе Днепропетровской области заметили букву "Z" - символ российской агрессии - на одном из бордов.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!