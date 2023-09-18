В Днепре дотла сгорели два автомобиля: что известно

Об этом сообщили в ГСЧС.
Утром спасателям поступила информация о пожаре на улице Малахова, что в Чечелевском районе. Приехав на место происшествия, пожарные установили, что загорелся гараж возле частного дома.
Внутри находилось три автомобиля — ВАЗ-2109 и Ford Ka, и Geely Emgrand. В результате пожара первые две машины сгорели дотла, а третья сильно повреждена. Огонь распространился на гараж общей площадью 60 квадратных метров.
Через час пожар полностью потушили. Погибших и травмированных нет.
Напомним, ранее в Днепровском районе произошел пожар на территории частного предприятия. Загорелся обувной цех. Огонь уничтожил полимерное сырье, готовую продукцию (резиновые галоши и сапоги), оборудование и повредил навес, электрощитовую.
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