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В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно

Сегодня 20:40
просмотров

В Днепре до объявления тревоги раздался взрыв.

Новости Днепра про В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно

Около 20:30 в Днепре слышали взрыв, а затем прозвучал еще один.

Глава областного совета Николай Лукашук призывает оставаться в укрытиях.

В воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.

Не исключено, что будут повторные атаки и оставайтесь в укрытиях.

Борис Филатов прокомментировал взрывы:

Новости Днепра про В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно

Как всегда ждем официальную информацию о масштабах разрушений или пострадавших от местных властей. Глава ОВА Сергей Лысак призывает ждать подробностей.

Новости Днепра про В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно

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