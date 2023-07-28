В Днепре до тревоги раздались мощные взрывы: что известно

Около 20:30 в Днепре слышали взрыв, а затем прозвучал еще один.
Глава областного совета Николай Лукашук призывает оставаться в укрытиях.
В воздушных силах сообщили об угрозе применения баллистического вооружения.
Не исключено, что будут повторные атаки и оставайтесь в укрытиях.
Борис Филатов прокомментировал взрывы:
Как всегда ждем официальную информацию о масштабах разрушений или пострадавших от местных властей. Глава ОВА Сергей Лысак призывает ждать подробностей.
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