В Днепре до конца августа изменит маршрут транспорт, который едет через проспект Леси Украинки: схема объезда

В Департаменте транспорта поведали детали.
С 8 августа некоторые троллейбусы и маршрутки снова будут курсировать, как обычно, а вот остальные маршруты претерпят изменения.
В связи с завершением второго этапа ремонта аварийного трамвайного переезда на пересечении просп. Леси Украинки и ул. Степана Бандеры и началом третьего этапа изменяются схемы объезда общественного транспорта.
С 8 августа 2024 года:
— трамвай №5 с 15:00 по направлению УДУНТ начнет курсировать по схеме: ул. Львовская – ул. 128-й Бригады Теробороны – Железнодорожный вокзал – просп. Дмитрия Яворницкого – ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
— троллейбус «Б» в направлении Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
— автобусы №32, №32К, №33, №40, №87Б, №109, №155 в направлении от Железнодорожного вокзала будут объезжать по схеме: ул. Степана Бандеры – просп. Леси Украинки – ул. Философская – просп. Леси Украинки, далее – по маршруту;
— автобус №155 в направлении Железнодорожного вокзала будет двигаться по схеме: ул. Степана Бандеры – ул. Владимира Антоновича – бульв. Батальона Днепр – просп. Леси Украинки – ул. Степана Бандеры, далее – по маршруту.
Также, с 5:00 8 августа 2024 возобновляют движение по привычным маршрутам троллейбусы №4, №5 и автобусы №73, а с 15:00 планируется возобновление движения по привычной схеме трамваев №12, №17.
Для автотранспорта будет перекрыто движение через перекресток:
– по ул. Степана Бандеры в обоих направлениях;
— левый поворот с просп. Леси Украинки на ул. Степана Бандеры.
Автомобилисты смогут объехать место выполнения работ по близлежащим улицам.
Работы длятся в несколько этапов, полностью планируют завершить ремонт до 27 августа.
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