В Днепре до 39 выросло количество пострадавших из-за ракетной атаки: новые подробности

Число пострадавших возросло.

Уже 39 пострадавших в Днепре в результате вражеской атаки 3 июля, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак. Число погибших по состоянию на 15:00 не изменилось — ракетный удар унес жизни пяти человек.

Среди пострадавших ребенок – 14-летняя девочка. Треть всех раненых сейчас в медучреждениях и получает необходимую помощь. Двое из них – в тяжелом состоянии.

В результате удара произошло несколько пожаров, которые уже потушили. Из-за удара изуродованы три больницы, ТРЦ, школы, детские сады, магазины и заведения общественного питания.

3 июля войска РФ также попали по Кривому Рогу. Пыталась нанести удары по критической инфраструктуре, сообщил руководитель ОВА Сергей Лысак в телемарафоне. Погибших и раненых нет.

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