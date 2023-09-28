В Днепре Днепровский городской театр КВН ДГУ ждут изменения: какие именно

Его переименуют.

Из названия «Днепровского городского театра «КВН ДГУ»» хотят убрать упоминание о КВН. Об этом говорится в проекте решения, опубликованного на сайте горсовета. Если депутаты поддержат эту инициативу, то учреждение будет называться «Днепровский городской театр ДГУ».

Заметим, что это только планы, ведь на документе нет подписи городского головы, поэтому решение не вступило в силу. Когда переименования поддержат, руководство театра должно изменить вывеску и всю документацию.

«Днепровский театр «КВН ДГУ» основали еще в 1994 году на базе студенческой команды КВН, созданной еще в 1987. Юмористы принимали участие в оригинальном конкурсе Лиги «Клуба Веселых и сообразительных», который проводили в РФ.

Впоследствии театр гастролировал в странах постсоветского пространства, США, Израиле, Германии. Ежегодно в Днепре проводился концерт.

КВН – это российский конкурс, который ведет путинист Александр Масляков, а в жюри сидят российские актеры, шоумены, режиссеры, писатели, музыканты, спортсмены и предприниматели. Игры показывают в странах так называемого СНГ. Поэтому после 2014 года украинские юмористы не принимали участия в этих мероприятиях. Теперь нужно убрать и упоминание о КВН.

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