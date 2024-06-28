В Днепре для устранения последствий ракетного удара приостановили движение некоторых трамваев

В Днепре есть изменения в работе транспорта из-за ракетного удара.

Для проведения спасательной операции в Днепре временно было ограничено движение трамваев №5, сообщили в Департаменте транспорта горсовета.

В течение вечера возможны задержки в движении.

Напомним, в Днепре, 28 июня, раздался взрыв. Пока известно, что во время ракетной атаки попали по многоэтажке. На месте идет спасательная операция.

Также перекрыты улицы рядом с эпицентром попадания.

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