В Днепре для устранения последствий ракетного удара приостановили движение некоторых трамваев

Для проведения спасательной операции в Днепре временно было ограничено движение трамваев №5, сообщили в Департаменте транспорта горсовета.
В течение вечера возможны задержки в движении.
Напомним, в Днепре, 28 июня, раздался взрыв. Пока известно, что во время ракетной атаки попали по многоэтажке. На месте идет спасательная операция.
Также перекрыты улицы рядом с эпицентром попадания.
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