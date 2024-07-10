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В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

Сегодня 11:47
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Они будут действовать, когда нужно отключать сразу три очереди потребителей.

Новости Днепра про В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

Центральная энергетическая компания, обслуживающая часть жителей Днепра, обнародовала график отключения света, который будет действовать при условии применения трех очередей одновременно.

Как отметили в ЦЭК, графики позволяют каждой очереди находиться в более мягких условиях день через день.

Мы стараемся избежать неопределенности и так называемых «серых» зон. График разработан таким образом, чтобы сократить частоту переключений, тем самым максимально сохранить наше оборудование и Вашу бытовую технику (частые отключения/подключения являются стрессовыми для приборов), предоставить возможность находиться пять часов подряд со светом, избежать задержек в восстановлении электроснабжения, — говорится в сообщении.

Этот график не будет действовать в те часы, когда есть команда применять 1, 2 или 4 очереди. Тогда будет действовать отдельный график, о котором компания сообщает в своем тг-канале.

Предупреждаем, что этот график не будет действовать при применении четырех очередей одновременно, извиняемся, но это уже почти внештатная ситуация, при таких обстоятельствах что-то спланировать вообще невозможно, поэтому к этому времени будут добавляться все возможные «свободные» очереди, — говорится в сообщении.

Новости Днепра про В Днепре для абонентов ЦЭК ввели новые графики отключения света

Напомним, потребители ДТЭК в Днепре создали петицию против нерациональных отключений света.

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