В Днепре девочка вместе с подругами ночью двинулась пешком в Никополь, потому что ее оскорбляла бабушка

В Днепре патрульные заметили школьниц, которые ночью бродили в центре города.

Девушки собирались сопровождать свою подругу, не желавшую жить с бабушкой, в Никополь.

Трех несовершеннолетних девушек заметили на улице Староказацкой в Центральном районе города около 2-х ночи. Патрульные сразу остановились и решили выяснить, почему дети бродят на улице в такое позднее время.

Одна из школьниц рассказала, что они живут на левом берегу, но решили сопроводить свою 13-летнюю подружку в Никополь. Девочка больше не хочет жить со своей обижающей ее бабушкой. Ребенок временно живет с родственницей в Днепре, потому что папа на войне.

Школьница хочет вернуться домой, поэтому подружки решили самостоятельно отправиться в Никополь, как только взрослые легли спать. Дети решили, что будут идти с помощью навигатора.

Правоохранители забрали девочек в служебный автомобиль, где согрели чаем и накормили вкусностями. В настоящее время патрульный сообщил об этом случае ювенальным полицейским. Впоследствии школьниц увезли в больницу, где их осмотрели медики. С детьми было все хорошо, но у одной из школьниц повысилась температура и болело горло.

Утром на спецлинию 102 от девочек поступил вызов об исчезновении детей.

К счастью, эта история окончилась хорошо. Благодаря патрульным Руслану Комаринскому, Станиславу Куксову и Дмитрию Дейнеги дети за время путешествий жертвами преступления не стали.

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