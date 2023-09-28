В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды

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В Днепре дети ВПЛ до 3-х лет бесплатно получают наборы зимней одежды. В него входит курточка, шапка, шарф, перчатки, свитер, спортивные штаны, утепленные джинсы, термобелье, теплые носки и резиновые сапоги. Выдают данную помощь в Днепровском городском центре социальной помощи.

Яна с сыном Егором в Днепр переехали в прошлом году из г. Счастье (Луганская область). О возможности бесплатно получить одежду узнала во время мероприятия одного из благотворительных фондов.

«Одежда всегда нужна. Ребенок быстро растет, так что такой комплект лишним точно не будет. Мы уже успели примерить кое-что, подошло все, кроме шапки, – она маловато. Но ничего, у нас есть знакомые с детьми, подарим им», – поделилась Яна.

Комплекты зимней одежды поступили в Днепр от международного фонда UNICEF при поддержке Министерства реинтеграции Украины.

«В прошлом году мы получили 2426 наборов одежды от UNICEF. Раздали более 1440. Вся одежда новая и высококачественная», – рассказала Ольга Кохан, ведущая специалист по социальной работе Днепровского городского центра социальных служб.

Подать заявку на получение одежды можно по телефонам Городского центра социальных служб: (056) 785-73-60, (067) 200-40-62. При получении набора при себе нужно иметь справку ВПЛ одного из родителей и ребенка. А также паспорт, индивидуальный налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка.