Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды

Сегодня 16:38
просмотров

Вместе - к Победе!

Новости Днепра про В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одежды

В Днепре дети ВПЛ до 3-х лет бесплатно получают наборы зимней одежды. В него входит курточка, шапка, шарф, перчатки, свитер, спортивные штаны, утепленные джинсы, термобелье, теплые носки и резиновые сапоги. Выдают данную помощь в Днепровском городском центре социальной помощи.

Яна с сыном Егором в Днепр переехали в прошлом году из г. Счастье (Луганская область). О возможности бесплатно получить одежду узнала во время мероприятия одного из благотворительных фондов.

«Одежда всегда нужна. Ребенок быстро растет, так что такой комплект лишним точно не будет. Мы уже успели примерить кое-что, подошло все, кроме шапки, – она маловато. Но ничего, у нас есть знакомые с детьми, подарим им», – поделилась Яна.

Комплекты зимней одежды поступили в Днепр от международного фонда UNICEF при поддержке Министерства реинтеграции Украины.

«В прошлом году мы получили 2426 наборов одежды от UNICEF. Раздали более 1440. Вся одежда новая и высококачественная», – рассказала Ольга Кохан, ведущая специалист по социальной работе Днепровского городского центра социальных служб.

Подать заявку на получение одежды можно по телефонам Городского центра социальных служб: (056) 785-73-60, (067) 200-40-62. При получении набора при себе нужно иметь справку ВПЛ одного из родителей и ребенка. А также паспорт, индивидуальный налоговый номер и свидетельство о рождении ребенка.

Новости Днепра про В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одеждыУкраїнська Новости Днепра про В Днепре дети ВПО бесплатно получают наборы зимней одеждыРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября
Новости Днепра
Сегодня 06:15
Ясно и без осадков: погода в Днепре на 28 сентября

Зонт сегодня не понадобится!

Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины
Новости Днепра
Вчера 18:01
Руководители города и области приняли участие в региональном заседании Конгресса при Президенте Украины

Вместе - к Победе!

В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября
Новости Днепра
Вчера 06:15
В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

До конца сентября Днепр будет полностью готов к грядущему отопительному сезону, — Филатов
Новости Днепра
26.09.2023 19:07
До конца сентября Днепр будет полностью готов к грядущему отопительному сезону, — Филатов

Днепр системно готовится к холодам.

Последние новости

Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора
Умер 82-летний актер Майкл Хэмбон, известный по роли Дамблдора

Самая известная роль актера – волшебника Дамблдора в легендарной Поттериане.

Сегодня 15:42
2
просмотров
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса
В Днепре 2-6 октября ожидается масштабное отключение света: все адреса

Будьте готовы!

Сегодня 15:25
7
просмотров
Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов
Необычные факты о Днепре: где находится самое высокое здание города и улица на 800 домов

Днепр – большой город с давней историей. Оказывается, на территории города существовали поселения задолго до его «официального» основания, а центральные улицы ранее считались окраинами.

Сегодня 15:21
5
просмотров
В Днепре Днепровский городской театр КВН ДГУ ждут изменения: какие именно
В Днепре Днепровский городской театр КВН ДГУ ждут изменения: какие именно

Его переименуют.

Сегодня 14:09
2
просмотров
В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: что известно
В Кривом Роге во время тревоги слышали взрыв: что известно

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня 13:33
7
просмотров
В сети показали 9 уникальных храмов Днепра, уничтоженых советским режимом
В сети показали 9 уникальных храмов Днепра, уничтоженых советским режимом

В Днепре напомнили о 9 храмах 19 века, которые были уничтожены во время господства советского режима.

Сегодня 13:14
4
просмотров
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре
Первая электростанция, казаки и изготовление карет: что известно про Игрень в Днепре

Территория массива Игрень стала частью Днепра менее 50 лет назад. У всех жителей города она ассоциируется только с одним местом – психиатрической больницей, которая является одной из самых больших во всей Украине. Но местность имеет богатую и интересную историю.

Сегодня 12:56
6
просмотров
Метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег
Метеоролог рассказала, какой будет погода в октябре и когда ждать первый снег

Погода удивляет!

Сегодня 12:53
5
просмотров
Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше
Мошенники из Днепра выманивали деньги у украинцев, живущих и работающих в Польше

В Днепре разоблачили очередной колцентр, который выманивал деньги у украинцев за границей.

Сегодня 12:05
9
просмотров
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов
В Днепре со 2 по 11 октября будут выключать газ: полный список адресов

В Днепре анонсировали очередные отключения газа.

Сегодня 11:26
6
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх