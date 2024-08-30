В Днепре дети могут бесплатно заниматься боксом: как записаться

Со второго сентября на безвозмездной основе начинается набор детей в КПНС «КДЮСШ по боксу и единоборствам» ДМР по адресу Богдана Хмельницкого 3-я в спортивном зале Профессионального училища строительства, сообщили в Facebook-сообществе «Райончик».
Запись в секцию начинается 2 сентября с 16.00. Тренер секции – мастер спорта Сергей Мочалин. Узнать детали можно по тел. 0 (97) 263 31 25
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