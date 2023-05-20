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В Днепре дети качаються на колонках с водой и ломают их

Сегодня 11:17
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Жители Днепра жалуются на детей, которые катаються на колонках с водой.

Новости Днепра про В Днепре дети качаються на колонках с водой и ломают их

После зимних блекаутов в некоторых районах Днепра обустроили скважины, чтобы жители могли набрать хотя бы техническую воду в случае непредсказуемой ситуации. На днях на одной из таких колонок оторвали ручку, которой качают воду. Как отмечают горожане, вероятно, это сделали дети, которые периодически качались на ней.

Люди, вы нормальные вообще? Ну, как это можно? Объясните своим детям, что колонка – это не игрушка! Сколько раз я просила детей со скейтборда не висеть на ручке, не дергать и не качать без надобности! Ну, почему, только сделают что-нибудь хорошее, все нужно сломать? У меня просто нет слов! — пишет днепрянка Валерия в сообществе на Facebook Райончик.

В комментариях днепряне подтверждают слова Валерии и отмечают, что неоднократно видели детей, висевших на ручке, по которой качают воду. Вероятно, однажды конструкция не выдержала и сломалась.

Так дети целыми днями висят на ручке, не удивительно, что она сломалась, на замечания дети не реагируют, к сожалению, из-за того, что родители не рассказывают своим детям о том, зачем эта колонка и что это не их игрушка, — пишут днепряне. .

Некоторые защищают детей и говорят, что конструкция могла сломаться сама, ведь воду здесь набирают часто. Другие отмечают, что с колонкой было бы все хорошо, если бы ручку использовали по назначению.

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