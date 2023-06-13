В Днепре десятки домов остались без воды: почему и адреса

Сегодня, 13 июня, в Днепре десятки домов остались без воды.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Александра Конисского, 13; ул. Днепровской, 64 (поселок Новоалександровка); ул. Центральной, 46 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение:

ул. Александра Конисского, 13;

ул. Днепровская (поселок Новоалександровка);

ул. Соловьина (поселок Новоалександровка);

ул. Садовая (поселок Новоалександровка);

ул. Железнодорожная (поселок Новоалександровка);

ул. Украинская (поселок Новоалександровка);

ул. Центральная (поселок Новоалександровка);

пер. Тихий (поселок Новоалександровка);

пер. Кооперативный (поселок Новоалександровка).

Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.

Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:

ул. Софии Ковалевской, 77;

ул. Калиновая, 112;

ул. Сергея Ефремова, 26.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

Также в связи с отключением электроэнергии на ТРП по ул. Калиновой прекращено водоснабжение:

ул. Калиновая, 102-116;

ул. Софьи Ковалевской, 71-100.

Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ и возобновления электропитания на ТРП.

А в связи с проведением аварийных работ на ПНС по просп. Богдана Хмельницкого снижено давление на верхних этажах:

ул. Гавриленко, 1, 2, 4, 4а, 4Б;

ул. Леонида Стромцова, 1, 1a, 1Б, 3, 3а, 5а, 7;

просп. Богдана Хмельницкого, 20, 20а, 20б, 20в, 22, 22а 24, 24а, 24б;

просп. Александра Поля, 117, 119, 119а, 119Б, 121, 121а, 121Б, 121д, 123, 125, 125а, 127, 129, 129Б, 131, 131a, 33 137, 137a, 139 , 141a.

Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.

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