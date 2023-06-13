В Днепре десятки домов остались без воды: почему и адреса

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, в связи с проведением аварийных работ по ул. Александра Конисского, 13; ул. Днепровской, 64 (поселок Новоалександровка); ул. Центральной, 46 (поселок Новоалександровка) прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено в течение дня.
Кроме того, для проведения работ на внутридомовых сетях прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
Также в связи с отключением электроэнергии на ТРП по ул. Калиновой прекращено водоснабжение:
Водоснабжение будет восстановлено после завершения работ и возобновления электропитания на ТРП.
А в связи с проведением аварийных работ на ПНС по просп. Богдана Хмельницкого снижено давление на верхних этажах:
Водоснабжение будет возобновлено после завершения работ.
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