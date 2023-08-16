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В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия

Сегодня 16:31
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В Днепре переименовали еще два десятка улиц.

Новости Днепра про В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия

На сессии горсовета было принято решение о переименовании еще двух десятков улиц Днепра, названия которых связаны с Россией или Советским Союзом.

Всего в Днепре за 17 месяцев дерусифицировано более 200 улиц.

Некоторые из них имеют нейтральные названия, как улица Гончарная. Остальные назвали в честь известных украинских писателей или деятелей.

Так, ул. Артюшенко (АНД р-н) теперь ул. Свободного Казачества.

  • Пров. Брянский (Новокодакский р-н) — пер. Старобольничный.
  • Ул. Гончарова (Чечевский р-н) — ул. Гончарно.
  • Ул. Гладкова (Шевченковский р-н) — ул. Квартально.
  • Ул. Гурьевская (Самарский р-н) — ул. Кураховская.

Вокруг переименования улицы Гладкова были жаркие дискуссии, но новое название все же удалось выбрать.

Некоторые из улиц назвали в честь иностранных личностей, отличившихся проукраинской позицией.

В частности, ул. Дальнеуральская (Новокодакский р-н) теперь будет ул. Гарета Джонса, британского журналиста, который впервые в западной печати под собственным именем заявил о Голодоморе 1932—1933 годов. Также в честь Джонса назвали пер. Дальнеуральский (Новокодакский р-н).

Новые названия также получили:

  • Ул. Дружинников (Соборный р-н) – ул. Семьи Кузьменко, украинских супругов Александра и Елены, которые в своем доме основали центр правозащитного движения Днепропетровщины.
  • Ул. Дунаевского (Новокодакский р-н) — ул. Олексы Повстенко, украинского архитектора и участника освободительной борьбы УНР.
  • Ул. Кожемяки (АНД р-н) — ул. Подебрадская, в честь украинской высшей технической школы в Чехословакии, основанной украинским комитетом.
  • Пров. Кожемяки (АНД р-н) — пер. Подебрадский.
  • Ул. Крюкова (АНД р-н) — ул. Бахчисарайский.
  • Ул. Кулагина (Центральный р-н) — ул. Ефима Михайлова, украинского художника, поэта и искусствоведа, репрессированного советской властью.
  • Ул. Марата (Новокодакский р-н) — ул. Инженера Горяинова, автора проекта и руководителя строительства, а затем и первого директора Брянского завода, ныне — Днепровский металлургический завод.
  • Ул. Одоевского (Шевченковский р-н) — Академика Крымского, одного из организаторов Академии наук Украины.
  • Пров. Одоевского (Шевченковский р-н) — пер. Крымского.
  • Ул. Робеспьера (АНД р-н) — ул. Василия Кричевского, украинского художника, создателя нового украинского стиля Украинского архитектурного модерна и автора Государственного Герба УНР.
  • Пров. Робеспьера (АНД р-н) – пер. Кричевского.
  • Ул. Росси (Шевченковский р-н) — ул. Прокопия Левандовского, украинского художника и музыканта.
  • Пров. Росси (Шевченковский р-н) — пер. Левандовского.
  • Ул. Таганская (Новокодакский р-н) — ул. Петра Нарижного, общественного деятеля прошлого века и председателя Деевского филиала Екатеринославской «Просвіти».
  • Ул. Ульяны Громовой (Новокодакский р-н) — ул. Николая Богуславского, члена совета Екатеринославской «Просвіти» и инициатора создания украинского иллюстрированного еженедельника «Дніпрові хвилі».
  • Ул. Усенка (Индустриальный р-н) — ул. Юрия Липы, одного из ведущих украинских философов первой половины ХХ века и автора украинской геополитической концепции.

Кроме этого, официально утвердили создание новых переулков под и проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового — улицы Млынова и Искусная.

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