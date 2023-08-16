В Днепре дерусифицировали еще два десятка улиц: что означают новые названия

На сессии горсовета было принято решение о переименовании еще двух десятков улиц Днепра, названия которых связаны с Россией или Советским Союзом.
Всего в Днепре за 17 месяцев дерусифицировано более 200 улиц.
Некоторые из них имеют нейтральные названия, как улица Гончарная. Остальные назвали в честь известных украинских писателей или деятелей.
Так, ул. Артюшенко (АНД р-н) теперь ул. Свободного Казачества.
Вокруг переименования улицы Гладкова были жаркие дискуссии, но новое название все же удалось выбрать.
Некоторые из улиц назвали в честь иностранных личностей, отличившихся проукраинской позицией.
В частности, ул. Дальнеуральская (Новокодакский р-н) теперь будет ул. Гарета Джонса, британского журналиста, который впервые в западной печати под собственным именем заявил о Голодоморе 1932—1933 годов. Также в честь Джонса назвали пер. Дальнеуральский (Новокодакский р-н).
Новые названия также получили:
Кроме этого, официально утвердили создание новых переулков под и проездов в Амур-Нижнеднепровском районе. Возле улицы Перевоза и переулка Ветряного появилась улица Чумаковская. В районе улицы Казахстанской и переулка Гуртового — улицы Млынова и Искусная.
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