В Днепре деревья «обкололи» десятками использованных шприцев

Как отмечают местные, десятки вероятно использованных шприцев воткнули в кору дерева. Здесь постоянно гуляют взрослые и дети, поэтому горожане взволнованы жуткой находкой. В то же время, днепряне утверждают, что такую картину фиксируют не впервые.
Скорее всего, шприцы здесь могли оставить местные наркоманы. Горожане иронизируют и говорят, что кто-то играл в странную версию игры дартс или дерево заболело. Также люди отмечают, что возможно и хорошо, что их оставили в дереве, а не на земле, где гораздо больше шансов наткнуться на острый предмет.
На самом деле оставленные шприцы на дереве – это довольно распространенная практика. К сожалению, ситуация с наркоманией на территории Украины остается тяжелой, поэтому люди постоянно находят маленькие «наркогнезда».
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