В Днепре демонтируют «Танк» на Яворницком

С самого утра у монумента собрались коммунальщики и спецтехника. Об этом сообщают очевидцы.
Памятник Ефиму Пушкину, стоящему на перекрестке проспектов Дмитрия Яворницкого и Гагарина, демонтируют в рамках «десоветизации» Днепра. Ранее снесли монументы, установленные в честь Александра Пушкина, Володи Дубинина, Максима Горького и летчика Чкалова.
Теперь очередь дошла до легендарного «Танка».
Монумент временно перенесут на территорию одного из коммунальных предприятий, а его дальнейшую судьбу решат позже вместе со специалистами.
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