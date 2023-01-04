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В Днепре демонтируют «Танк» на Яворницком

Сегодня 11:20
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В среду 4 января в Днепре начали демонтировать "Танк" на Яворницкого.

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С самого утра у монумента собрались коммунальщики и спецтехника. Об этом сообщают очевидцы.

Памятник Ефиму Пушкину, стоящему на перекрестке проспектов Дмитрия Яворницкого и Гагарина, демонтируют в рамках «десоветизации» Днепра. Ранее снесли монументы, установленные в честь Александра Пушкина, Володи Дубинина, Максима Горького и летчика Чкалова.

Теперь очередь дошла до легендарного «Танка».

Монумент временно перенесут на территорию одного из коммунальных предприятий, а его дальнейшую судьбу решат позже вместе со специалистами.

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