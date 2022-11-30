В Днепре дарят ретро-автомобиль: как стать владельцем

В Днепре технический музей "Машины времени" готов подарить ретро-автомобиль тому, кто выполнит несколько условий.

Днепряне могут получить в дар «Москвич-412» 1975 года выпуска. Пробег автомобиля – 75 тыс. км, цвет табачный, не на ходу.

Итак, ретро-автомобиль получит тот, кто выполнит несколько условий. Прежде машину нужно поставить на ход, а затем ее отреставрировать. А также нужно дважды в год участвовать в пробегах и выставках, организованных музеем «Машины времени», и жить в Украине.

Ждем претендентов на автомобиль «АЗЛК» в музее «Машины Времени» город Днепр для собеседования и демонстрации своего портфолио работ или диплома, – отметили специалисты музея.

Поэтому, если хотите стать владельцем этого красавца, обращайтесь в музей «Машины времени».

Читайте также:

Українська Русский

Автор: