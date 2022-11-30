В Днепре дарят ретро-автомобиль: как стать владельцем

Днепряне могут получить в дар «Москвич-412» 1975 года выпуска. Пробег автомобиля – 75 тыс. км, цвет табачный, не на ходу.
Итак, ретро-автомобиль получит тот, кто выполнит несколько условий. Прежде машину нужно поставить на ход, а затем ее отреставрировать. А также нужно дважды в год участвовать в пробегах и выставках, организованных музеем «Машины времени», и жить в Украине.
Ждем претендентов на автомобиль «АЗЛК» в музее «Машины Времени» город Днепр для собеседования и демонстрации своего портфолио работ или диплома, – отметили специалисты музея.
Поэтому, если хотите стать владельцем этого красавца, обращайтесь в музей «Машины времени».
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