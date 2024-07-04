В Днепре чиновники и предприниматели украли из бюджета 1,2 млн грн на утеплении детских садов

В Днепре будут судить должностных лиц и троих предпринимателей за растрату бюджетных средств.

По данным следствия, заместитель директора коммунального предприятия Днепровского городского совета, два руководителя ООО и предприниматель присвоили средства, которые выделили на утепление фасадов детсадов в Днепре. Они внесли в проектную документацию неправильные данные и подписали акты выполненных работ. Так, на счета подрядчиков поступило 1,2 млн грн — сумма ущерба, нанесенная местному бюджету.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении подозреваемых. Им инкриминирована растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и служебный подлог в составе организованной группы (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины). Виновным грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.

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