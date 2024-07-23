В Днепре чиновник квартирного управления растратил полмиллиона на мебели

Чиновник КЭУ растратил полмиллиона гривен.

По данным следствия с апреля по май 2023 года должностное лицо квартирно-эксплуатационного управления решило обогатиться на средства государства.

Как сообщили в Днепровской специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона, он по договору приобрел мебель, но по завышенной цене по сравнению со среднерыночной. Таким образом, нанес ущерб государству более 500 000 грн.

Ему сообщено о подозрении по факту растраты имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в крупных размерах, в условиях военного положения (ч.4 ст.191 УК Украины). Подозреваемому грозит лишение свободы сроком от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в Днепре за махинации с ремонтом на 1,5 млн грн будут судить эксначальника квартирного отдела.

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