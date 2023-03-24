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В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии

Сегодня 21:15
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В Днепре из-за аварий жители 4 улиц остались без воды.

Новости Днепра про В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии

Вечером 24 марта бригады КП «Днепроводоканал» проводят работы по таким адресам:

  • просп. Дмитрия Яворницкого,прекращено водоснабжение по следующим адресам: просп. Дмитрия Яворницкого, 1; ул. Обручева 4, 5, 6, 7.
  • ул. Михаила Грушевского, 89. Прекращено водоснабжение в домах ул. Михаила Грушевского, 89 и просп. Филиппа Орлика, 2, 3.

Аварийные бригады прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды. Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.

Известно, что сегодня бригады КП «Днепропроводоканал» взяли в работу очистку несколько десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения.

По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции в Днепре работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома жителей города.

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