В Днепре четыре улицы остались без воды: коммунальщики устраняют аварии

Вечером 24 марта бригады КП «Днепроводоканал» проводят работы по таким адресам:
Аварийные бригады прилагают максимальные усилия, чтобы как можно быстрее завершить работы и возобновить подачу воды. Водоснабжение по указанным выше адресам возобновится до конца дня.
Известно, что сегодня бригады КП «Днепропроводоканал» взяли в работу очистку несколько десятков засоров на сетях водоотведения и почти столько же ремонтов на сетях водоснабжения.
По состоянию на 18:00, все повышающие насосные станции в Днепре работают и полностью обеспечивают подачу воды в дома жителей города.
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