В Днепре частично работает электротранспорт: какие маршруты курсируют

В Днепре частично удалось пустить на маршруты некоторые троллейбусы и трамваи.

В Днепре после тотального блэкаута удалось запустить часть электротранспорта. В настоящее время полностью работает метро.

По состоянию на 10:00 курсируют:

Трамвайные маршруты №1, №7, №17

Работают троллейбусные маршруты №1, №5, №7, №12, №16

Все маршруты работают по оперативным расписаниям, то есть без соблюдения графика. Ситуация может измениться. Проверить какие троллейбусы и трамваи работают можно в чате Департамента транспорта ДМР по ссылке.

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