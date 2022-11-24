В Днепре частично работает электротранспорт: какие маршруты курсируют

В Днепре после тотального блэкаута удалось запустить часть электротранспорта. В настоящее время полностью работает метро.
По состоянию на 10:00 курсируют:
Трамвайные маршруты №1, №7, №17
Работают троллейбусные маршруты №1, №5, №7, №12, №16
Все маршруты работают по оперативным расписаниям, то есть без соблюдения графика. Ситуация может измениться. Проверить какие троллейбусы и трамваи работают можно в чате Департамента транспорта ДМР по ссылке.
Читайте также:
Автор:
Энергетики, спасатели, коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть в наши…
Днепр и вся Украина переживают блэкаут из-за российских обстрелов.
Вчера россияне в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины.
На днепровских заправках ажиотаж с самого утра.
Энергетики, спасатели, коммунальщики работают над тем, чтобы вернуть в наши дома коммуникации: свет, воду, связь.
Днепр и вся Украина переживают блэкаут из-за российских обстрелов.
Вчера россияне в очередной раз обстреляли критическую инфраструктуру Украины.
На днепровских заправках ажиотаж с самого утра.
Из-за обесточивания задерживается часть поездов, курсирующих через Днепр.
Министр энергетики рассказал, когда в Украине запустят атомные станции и стабилизируют энергосистему.
Энергетики вернули свет половине потребителей на Днепропетровщине.
На правом берегу Днепра можно найти емкости с технической водой.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня россияне снова атаковали Украину ракетами.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!