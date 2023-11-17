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В Днепре часть жителей осталась без воды: когда ее вернут

Сегодня 14:09
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Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Новости Днепра про В Днепре часть жителей осталась без воды: когда ее вернут

Сегодня, 17 ноября, в Днепре часть жителей осталась без воды.

Все из-за проведения аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».

Так, прекращено водоснабжение:

  • ул. Рабочая, 71-75,
  • ул. Н. Алексеенко, 108,
  • ул. Д. Кедрина, 26-28,
  • ул. Гайсинская,
  • ул. Ю. Савченко, 78-97,
  • ул. Калиновая, 64 -86,
  • ул. С. Ковалевской, 79-53,
  • ул. Овражная,
  • просп. О. Поля, 139-143.

Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!

Напомним, ранее мы писали, что в ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре: когда и адреса

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