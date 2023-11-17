В Днепре часть жителей осталась без воды: когда ее вернут

Сегодня, 17 ноября, в Днепре часть жителей осталась без воды.
Все из-за проведения аварийных ремонтных работ.
Об этом сообщили в КП «Днепрводоканал».
Так, прекращено водоснабжение:
Водоснабжение обещают возобновить в течение дня!
Напомним, ранее мы писали, что в ЦЭК анонсировали масштабное отключение света в Днепре: когда и адреса
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