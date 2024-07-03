В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса

В городе из-за отсутствия электроснабжения снизилось давление подачи воды на некоторых улицах.

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».

По состоянию на 09.00 в связи с отключением электроэнергии проблемы с водоснабжением возникли на верхних этажах домов по адресам:

проспект Науки, 100 – 124;

бульвар Звездный,1, 1-Д;

Запорожское шоссе, 2-А, 4, 10, 16;

ул. Михаила Михновского, 2 – 31;

переулок Фестивальный, 1 – 31;

проспект Мира, 1 – 95;

ул. Березинская, 22 – 61;

ул. Юрия Магалевского, 1 – 15;

переулок Свободный,2 –1 2;

ул. Ю.Липы, 1 – 23;

ул. Донецкое шоссе, 97 – 137;

проспект Слобожанский, 40-90;

улица Богдана Хмельницкого, 2-33;

проспект Петра Калнышевского, 1-72;

ул. Батумская, 8-64;

ул. Старочумацко,1,10,11;

ул. Цветки Цисык,1-36;

ул. Ярко,1-41;

ул. Дебальцевская,21,23,28,29;

ул. Осенняя, 7-13;

ул. Калиновая, 102, 104, 106, 108, 112;

ул. Галины Мазепы, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100;

ул. Калиновая, 49, 51, 53, 61, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83;

ул. Василия Тютюнника, 32;

ул. Универсальная, 27, 29;

ул. Янтарно, 32, 34, 40, 42, 44;

переулок Универсальный, 6, 7, 7-А;

ул. Рабочая, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65;

ул. Надежды Алексеенко, 100, 104, 104-А, 106;

ул. Братьев Воробьев, 36,38, 47, 49, 51, 51-А, 66;

ул. Профессора Герасюты, 1;

ул. Станокстроителей, 3;

ул. Рабочая, 152, 154, 158, 160;

ул. Национальной Гвардии, 17, 19.

В настоящее время проводятся аварийные работы по улице Солнечная Набережная, 36. В связи с этим снижено давление на верхних этажах по улице Солнечная Набережная, 26, 34.

Следить за отключением водоснабжения можно в Telegram-канале коммунального предприятия.

Кроме того, напомним, что часть левого берега Днепра 2 июля осталась без воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе по ул. Солнечная Набережная. Восстановление устойчивого режима поставки воды ожидается к 10:00 сегодня, 3 июля.

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