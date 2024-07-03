В Днепре часть улиц испытывает проблемы с водой: адреса

Об этом сообщили в КП «Днепропроводоканал».
По состоянию на 09.00 в связи с отключением электроэнергии проблемы с водоснабжением возникли на верхних этажах домов по адресам:
В настоящее время проводятся аварийные работы по улице Солнечная Набережная, 36. В связи с этим снижено давление на верхних этажах по улице Солнечная Набережная, 26, 34.
Следить за отключением водоснабжения можно в Telegram-канале коммунального предприятия.
Кроме того, напомним, что часть левого берега Днепра 2 июля осталась без воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ на водопроводе по ул. Солнечная Набережная. Восстановление устойчивого режима поставки воды ожидается к 10:00 сегодня, 3 июля.
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