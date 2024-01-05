В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую «ЛНР»

Как установило следствие, в феврале 2022 года инспектор пограничной службы самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задач пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, расположенный в районе г. Старобельск Луганской области.
Находясь на территории пгт. Белолуцк Луганской области, обвиняемый прошел собеседование с представителями так называемой ЛНР, которые являются частью оккупационной администрации российской федерации и дал согласие на вступление в структурное подразделение оккупационной администрации российской федерации, а именно так называемой «народной милиции ЛНР».
При процессуальном руководстве прокуроров Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении инспектора пограничной службы.
Ему инкриминируется дезертирство и государственная измена (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).
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