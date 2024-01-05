Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую «ЛНР»

В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую «ЛНР»

Сегодня 18:40
просмотров

Пограничника, подозреваемого в государственной измене, будут судить в Днепре.

Новости Днепра про В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую

Как установило следствие, в феврале 2022 года инспектор пограничной службы самовольно покинул место службы и покинул район выполнения задач пограничного отряда Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, расположенный в районе г. Старобельск Луганской области.

Находясь на территории пгт. Белолуцк Луганской области, обвиняемый прошел собеседование с представителями так называемой ЛНР, которые являются частью оккупационной администрации российской федерации и дал согласие на вступление в структурное подразделение оккупационной администрации российской федерации, а именно так называемой «народной милиции ЛНР».

При процессуальном руководстве прокуроров Луганской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона направлен в суд обвинительный акт в отношении инспектора пограничной службы.

Ему инкриминируется дезертирство и государственная измена (ч. 4 ст. 408, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую Українська Новости Днепра про В Днепре будут судить украинского пограничника, ушедшего работать на так называемую Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся
Новости Днепра
Сегодня 19:27
В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.

В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно
Новости Днепра
Сегодня 17:58
В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно

В Днепре может появиться улица в честь идеолога и руководителя…

Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду
Новости Днепра
Сегодня 17:45
Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду

В эту субботу верующие будут праздновать Крещение.

Можно ли вернуть акционный товар в магазины Днепра и как это сделать
Новости Днепра
Сегодня 17:39
Можно ли вернуть акционный товар в магазины Днепра и как это сделать

Купив товар в любом магазине Днепра, покупатель имеет право вернуть…

Последние новости

В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся
В Днепропетровской области мужчина целую ночь провел в поле на морозе, потому что потерялся

У Никополя мужчина всю ночь провел в поле.

Сегодня 19:27
4
просмотров
В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно
В Днепре одну из улиц предлагают переименовать в честь Ярослава Стецько: что о нем известно

В Днепре может появиться улица в честь идеолога и руководителя украинского национально-освободительного движения Ярослава Стецько.

Сегодня 17:58
7
просмотров
Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду
Крещение в Днепре и области: где и когда можно освятить воду

В эту субботу верующие будут праздновать Крещение.

Сегодня 17:45
5
просмотров
Можно ли вернуть акционный товар в магазины Днепра и как это сделать
Можно ли вернуть акционный товар в магазины Днепра и как это сделать

Купив товар в любом магазине Днепра, покупатель имеет право вернуть его в течение 14 дней, если у него сохранился чек и он не использовал товар по назначению, а просто покупка перестала ему нравится или по любой другой причине. Это прописано…

Сегодня 17:39
2
просмотров
Часть Каменского водохранилища хотят признать уязвимой зоной: в чем дело
Часть Каменского водохранилища хотят признать уязвимой зоной: в чем дело

Водоем возле Каменского может стать уязвимой зоной.

Сегодня 17:23
2
просмотров
Куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса
Куда отдать ребенка на бадминтон в Днепре: адреса

Новый год только начался, а юные бадминтонисты Днепра и области уже соревнуются – недавно прошли первые в этом году соревнования по этому виду спорта. В них приняли участие 70 спортсменов.

Сегодня 16:49
7
просмотров
В Днепре бродячие собаки напали на девушку и грызнули ее за ногу: пришлось накладывать швы
В Днепре бродячие собаки напали на девушку и грызнули ее за ногу: пришлось накладывать швы

В Днепре бездомная собака покупала женщину.

Сегодня 16:32
3
просмотров
В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк
В Днепре анонсировали отключения света на 8-12 января: кому нужно зарядить повербанк

Подготовьтесь!

Сегодня 15:58
4
просмотров
Традиции и приметы крещенского вечера: что нельзя делать и что должно быть на ужин на столе
Традиции и приметы крещенского вечера: что нельзя делать и что должно быть на ужин на столе

В этом году жители Днепра будут отмечать Крещенье по новоюлианскому календарю. Согласно ему, мы уже отмечали Рождество 25 декабря, а значит и дата Крещенья сдвинулась и отмечать ее будем 6 января. 

Сегодня 15:04
4
просмотров
Разоблачили «политэксперта»-предателя, оправдывающего российские удары по Днепру
Разоблачили «политэксперта»-предателя, оправдывающего российские удары по Днепру

СБУ разоблачила в Полтаве политэксперта, оправдывающего российские удары по гражданским в Украине.

Сегодня 14:58
3
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх