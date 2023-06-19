В Днепре будут охотиться за вывесками и рекламой на русском.

Об этом сообщил общественный деятель и представитель Сичеславской Просвиты Сергей Тютюнник.
Горожан призывают снимать на камеру и присылать рекламу или вывески, которые до сих пор не перевели на украинский. По словам Сергея Тютюнника, активисты используют эти доказательства, чтобы сформировать жалобы в соответствующие органы и заставить нарушителей убрать надписи на русском.
Проект назвали «Языковой часовой: за украинский язык в городе Днепре». Активисты хотят популяризировать украинский язык и заставить бизнес придерживаться языкового законодательства.
Приобщиться к активистам очень просто. Достаточно зафиксировать увиденные нарушения и отправить в Сичеславскую Просвиту.
Со своей стороны Сичеславская Просвита берет на себя все административное и юридическое сопровождение. Мы формируем жалобы на нарушения в соответствующие учреждения, в частности, в офис Уполномоченного по защите государственного языка. Будем информировать общественность о ходе дела и привлечении к ответственности нарушителя, говорится в сообщении.
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