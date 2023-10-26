В Днепре будут охотиться на упырей и мишек: как присоединиться

В честь Хэллоуина в этом году сразу два музея придумали интересные квесты для своих посетителей.

В эти выходные в Техническом музее Днепра «Машины времени» пройдет необычный квест.

Взрослые в честь Хэллоуина смогут искать в музее упырей, ведьм и другую нечисть. Дети будут охотиться на плюшевых медвежат.

К Всемирному дню плюшевого мишки, 27 октября, музей «Машины Времени» организует квест по историческим локациям Днепра.

Вам необходимо следить в соц.сети за публикациями на сайтах музея «Машины Времени» с 11:00 до 16:00, каждый час будут появляться различные локации города вместе с плюшевым медвежонком. Ваша задача, как можно быстрее приехать на место локации, назвать пароль и получить мишку вместе с семейным приглашением в музей «Машины Времени», — говорится в сообщении.

А что касается упырей, то здесь продолжительность ивента немного больше.

Впереди неделя праздника Halloween, с 28 октября по 05 ноября. Музей «Машины Времени» модернизировал для вас квест «Охота на Запорожец». На Halloween тайники машин будут обозначены символами этого праздника (тыква, призрак, летучая мышь). Нашедший все символы страшилки вместе с «Запорожцами» получит главный приз — возможность пролететь над рекой Днепр на метле или на ковре-самолете, в режиме дополненной реальности VR, или получит страшную наклейку на память, — говорится в сообщении.

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