В Днепре будут бесплатно пускать в ботсад на выходных, но есть нюанс

В Днепре на один день сделают бесплатным вход в ботсад.

Сотрудники ботсада ДНУ анонсировали, что бесплатно будут пускать к себе посетителей в выходные. Однако это будет только в субботу 11 февраля, а за вход в экспозиционную оранжерею придется заплатить.

Вход с проспекта Гагарина у выставочного павильона будет бесплатным. Будет работать сад с 10 до 15 часов. Об этом сотрудники сообщили на странице Facebook.

В выставочном павильоне можно будет приобрести комнатные растения. Кроме того, для посетителей пообещали организовать мини-квест. Для его прохождения работники советуют захватить ручку и блокнот, а инструкцию можно будет прочесть на входе в сад.

Напомним, ранее мы писали о том, что ботсад ДНУ нуждается в помощи. Из-за уменьшения финансирования возросла нагрузка на работников, которые не успевают ухаживать за растениями. Среди проблем также отключение света, поэтому сотрудникам приходится дежурить посменно и топить буржуйки, чтобы сохранить тропические растения.

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