В Днепре будут бесплатно обучать управлению многоквартирным домом: как зарегистрироваться на курсы

Курсы управления многоквартирным домом продлятся две недели. Обучение рассчитано для председателей правления ОСМД/ЖСК, членов правления объединения, желающих создать ОСМД и всех желающих повысить собственные знания в этой сфере.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
По словам начальника организационного отдела департамента по вопросам самоорганизации населения Владислава Макарца, курсы будут проходить как онлайн, так и офлайн, в том числе с выездными занятиями по проведенным ремонтам.
Темы, которые будут рассмотрены на обучении:
Первая лекция состоится 17 июня в 10:30 на Троицкой площади, 5-А (2 этаж).
Записаться на курсы повышения квалификации для председателей правления ОСМД/ЖСК можно через гугл-форму по ссылке до 13 июня. Также – по телефону: 063-340-94-77.
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