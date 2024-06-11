В Днепре будут бесплатно обучать управлению многоквартирным домом: как зарегистрироваться на курсы

В Днепре с 17 июня начнутся бесплатные курсы повышения квалификации управления многоквартирным домом.

Курсы управления многоквартирным домом продлятся две недели. Обучение рассчитано для председателей правления ОСМД/ЖСК, членов правления объединения, желающих создать ОСМД и всех желающих повысить собственные знания в этой сфере.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

По словам начальника организационного отдела департамента по вопросам самоорганизации населения Владислава Макарца, курсы будут проходить как онлайн, так и офлайн, в том числе с выездными занятиями по проведенным ремонтам.

Темы, которые будут рассмотрены на обучении:

организационные аспекты управления многоквартирным зданием;

как осуществлять финансовое планирование и бюджетирование для ОСМД;

юридические вопросы управления жилищным фондом;

роль энергоэффективности и экологические аспекты управления зданием;

как эффективно общаться с жителями и т.д.

Первая лекция состоится 17 июня в 10:30 на Троицкой площади, 5-А (2 этаж).

Записаться на курсы повышения квалификации для председателей правления ОСМД/ЖСК можно через гугл-форму по ссылке до 13 июня. Также – по телефону: 063-340-94-77.

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