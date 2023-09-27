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В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 27 сентября: 

  • Ветер северного направления — к теплому лету.
  • Утренние заморозки — зима рано наступит.
  • Резко стало холодно — к ранней весне.
  • Погода теплая — тепло простоит еще долго.

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