В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.
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