В Днепре будет солнечно и без осадков: прогноз погоды на 27 сентября

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре на небе в этот день не будет ни одного облачка. Без осадков! Утром температура воздуха +15°. До обеда столбики термометра будут показывать до +27°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 27 сентября:

Ветер северного направления — к теплому лету.

Утренние заморозки — зима рано наступит.

Резко стало холодно — к ранней весне.

Погода теплая — тепло простоит еще долго.

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