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В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 31 октября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 31 октября

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут преимущественно ясные, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Народные приметы на 31 октября: 

  • Снег не выпал – зима нескоро настанет.
  • Лошадь фыркает – к теплу.
  • Домашние птицы хохлятся – к дождю.
  • Кошка пол царапает – к ветру.
  • Шелухи на луке много – к лютой зиме.

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