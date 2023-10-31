В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 31 октября

Согласно прогнозам синоптиков, утро и вечер в Днепре будут преимущественно ясные, днем ожидается облачность. Без осадков! Утром температура воздуха +11°. До обеда столбики термометра будут показывать до +18°. Скорость ветра до 4 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

В течение этой недели в Днепре будут отключать свет.

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