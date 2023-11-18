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В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября

Сегодня 06:15
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Новости Днепра про В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду. 

Народные приметы на 18 ноября: 

  • Мгла покрыла месяц — к долгой непогоде.
  • Если ива покрылась инеем, то зима будет дольше обычной.
  • Если все деревья покрылись инеем, то скоро наступит оттепель.
  • Если снег идет и ложится неровно, то будущий урожай ржи будет богатым.
  • Если небо ясное, а ветер северный, скоро похолодает.

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