В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.
Народные приметы на 18 ноября:
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