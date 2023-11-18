В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 18 ноября

Согласно прогнозам синоптиков, в Днепре солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без осадков! Утром температура воздуха +2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 6 метров в секунду.

Захватите с собой зонт!

В этом году слишком много природных аномалий.

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Сколько стоит «переобуть» авто в Днепре осенью 2023 года В ближайшие дни в Днепре синоптики прогнозируют снижение температуры, возможен снег и гололед. Поэтому для владельцев автотранспорта сейчас главное – сменить летние шины на зимние (кто еще этого не успел сделать). 6 просмотров