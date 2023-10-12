В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 12 октября

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Зонт сегодня, скорее всего, не понадобится!

Мерзнуть будем не долго.