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В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 12 октября

Сегодня 06:15
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Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!

Новости Днепра про В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 12 октября

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.

Народные приметы на 12 октября: 

  • Гром гремит — зима будет бесснежной.
  • Восточный ветер — к холодной зиме.
  • Бледная и мутноватая луна — перед дождем.
  • Соль в солонке отсыревает — к дождю.
  • Деревья в инее — к солнечному дню.

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