В Днепре будет облачно: прогноз погоды на 12 октября

Согласно прогнозам синоптиков, с утра небо в Днепре покроется облаками, которые продержатся до конца дня. Без осадков! Утром температура воздуха +4°. До обеда столбики термометра будут показывать до +14°. Скорость ветра до 7 метров в секунду.
Народные приметы на 12 октября:
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