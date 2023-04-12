В Днепре большая собака загрызла насмерть маленького песика возле магазина

В Днепре собака без намордника загрызла маленькую собачку.

На днях, возле магазинчика на остановке Софии Ковалевской, большая черная собака загрызла маленькую собачку. Об этом инциденте рассказала владелица погибшего животного Ольга.

Днепрянка рассказала, что хозяйка большого пса привязала своего питомца возле продуктового магазинчика, оставила его самого и пошла за покупками. Впрочем, агрессивная собака отвязалась от столба и набросилась на маленькую собачку, которую выгуливала Ольга. Все произошло настолько быстро, что владелица животного не успела спасти четырехлапого. От полученных травм пушистик скончался.

Сейчас женщина ищет хозяйку черной собаки и предупреждает об опасности других собачников района.

В комментариях разгорелись жаркие дискуссии. Часть пользователей сочувствует Ольге, а другие обвиняют женщину в том, что она не следила за своим питомцем и должна была защитить его. Обладательница погибшей собачки утверждает, что привязанная собака была без намордника.

Должны ли собаки быть в намордниках?

С 2021 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому некоторые особо агрессивные породы животных должны быть в намордниках во время прогулки на улице. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере 170-340 гривен. Для должностных лиц штраф 340-850 гривен.

Если нарушение происходит повторно в течение года, то штраф растет до 340-510 гривен, а для должностных лиц до 510-1020 гривен.

Если же из-за нарушения этого правила был причинен вред другому человеку или его имуществу, тогда штраф растет до 1 700—3 400 гривен с конфискацией животного. Для должностных лиц — 3400-5100 гривен с конфискацией животного.

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