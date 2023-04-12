Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре большая собака загрызла насмерть маленького песика возле магазина

Сегодня 15:08
просмотров

В Днепре собака без намордника загрызла маленькую собачку.

Новости Днепра про В Днепре большая собака загрызла насмерть маленького песика возле магазина

На днях, возле магазинчика на остановке Софии Ковалевской, большая черная собака загрызла маленькую собачку. Об этом инциденте рассказала владелица погибшего животного Ольга.

Днепрянка рассказала, что хозяйка большого пса привязала своего питомца возле продуктового магазинчика, оставила его самого и пошла за покупками. Впрочем, агрессивная собака отвязалась от столба и набросилась на маленькую собачку, которую выгуливала Ольга. Все произошло настолько быстро, что владелица животного не успела спасти четырехлапого. От полученных травм пушистик скончался.

Сейчас женщина ищет хозяйку черной собаки и предупреждает об опасности других собачников района.

В комментариях разгорелись жаркие дискуссии. Часть пользователей сочувствует Ольге, а другие обвиняют женщину в том, что она не следила за своим питомцем и должна была защитить его. Обладательница погибшей собачки утверждает, что привязанная собака была без намордника.

Должны ли собаки быть в намордниках?

С 2021 года в Украине вступил в силу закон, согласно которому некоторые особо агрессивные породы животных должны быть в намордниках во время прогулки на улице. За нарушение этой нормы предусмотрен штраф в размере 170-340 гривен. Для должностных лиц штраф 340-850 гривен.

Если нарушение происходит повторно в течение года, то штраф растет до 340-510 гривен, а для должностных лиц до 510-1020 гривен.

Если же из-за нарушения этого правила был причинен вред другому человеку или его имуществу, тогда штраф растет до 1 700—3 400 гривен с конфискацией животного. Для должностных лиц — 3400-5100 гривен с конфискацией животного.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре большая собака загрызла насмерть маленького песика возле магазинаУкраїнська Новости Днепра про В Днепре большая собака загрызла насмерть маленького песика возле магазинаРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Кому ждать прибавку к пенсии: в июне часть пенсионеров Днепра получит доплаты
    Новости Днепра
    Сегодня 14:23
    Кому ждать прибавку к пенсии: в июне часть пенсионеров Днепра получит доплаты

    В этом месяце для работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. Процесс…

    В центре Днепра появится дерево желаний
    Новости Днепра
    Сегодня 13:35
    В центре Днепра появится дерево желаний

    В Днепре к Пасхе создадут дерево желаний.

    9 февраля связь оборвалась: в Днепре ищут семью из Бахмута
    Новости Днепра
    Сегодня 13:11
    9 февраля связь оборвалась: в Днепре ищут семью из Бахмута

    Нужна ваша помощь!

    В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео
    Новости Днепра
    Сегодня 12:58
    В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео

    В Днепре из-за ДТП не ходят троллейбусы.

    Последние новости

    В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали
    В Никополе женщина упала в 6-метровый коммуникационный колодец: ее госпитализировали

    Во вторник, 11 апреля, в 13:29 на линию "101" сообщили, что на улице Перспективной в Никополе женщина упала в коммуникационный колодец.

    Сегодня 14:53
    1
    просмотров
    Кому ждать прибавку к пенсии: в июне часть пенсионеров Днепра получит доплаты
    Кому ждать прибавку к пенсии: в июне часть пенсионеров Днепра получит доплаты

    В этом месяце для работающих пенсионеров проведут перерасчет пенсий. Процесс будет проходить автоматически, но лишь для тех, кто к 1 марта 2023 года успел заработать 24 месяца страхового стажа.

    Сегодня 14:23
    просмотров
    Казнь украинского воина: в Минобороны устанавливают личность погибшего
    Казнь украинского воина: в Минобороны устанавливают личность погибшего

    В Минобороны устанавливают личность погибшего военного, которому отрезали голову.

    Сегодня 14:06
    просмотров
    Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди
    Россияне ударили по жилым домам в Никополе: пострадали пожилые люди

    Россия – страна-террорист.

    Сегодня 13:51
    0
    просмотров
    В центре Днепра появится дерево желаний
    В центре Днепра появится дерево желаний

    В Днепре к Пасхе создадут дерево желаний.

    Сегодня 13:35
    просмотров
    9 февраля связь оборвалась: в Днепре ищут семью из Бахмута
    9 февраля связь оборвалась: в Днепре ищут семью из Бахмута

    Нужна ваша помощь!

    Сегодня 13:11
    0
    просмотров
    В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео
    В Днепре маршрутка с пассажирами попала в ДТП: движение затруднено, появилось видео

    В Днепре из-за ДТП не ходят троллейбусы.

    Сегодня 12:58
    0
    просмотров
    Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)
    Квартира за 2,4 млн грн и золотые слитки в магазине: секреты дома Зильбермана в Днепре (ФОТО)

    Многие старинные здания Днепра за все время с начала возведения и до сегодня практически не изменили своего назначения. Так, на улице Княгини Ольги, в трехэтажном доме построенном в 1890-х годах до сих пор на первом этаже находятся магазины и конторы,…

    Сегодня 12:37
    просмотров
    Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать
    Истекал кровью: в Днепре в помощи нуждается собачка, которую пытались кастрировать

    В Днепре спасают собаку, которую пытались кастрировать без анестезии.

    Сегодня 12:31
    просмотров
    Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91
    Не поделили дорогу: в Днепре на Паникахи столкнулись фура и маршрутка №91

    Сегодня, 12 апреля, в Днепре на кольце улицы Паникахи произошла авария.

    Сегодня 12:10
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх