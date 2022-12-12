В Днепре более сотни многоэтажек остались без отопления

В настоящее время без отопления 169 жилых домов:

По информации от КП Теплоэнерго в Днепре аварийные отключения отопления.

В Днепре больше сотни домов без отопления.

У Дніпрі чоловік заліз в чужий гараж та пошкодив машину,…

В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что…

В Днепре спасли мужчину, который упал в алкогольную кому

Напали возле кафе: в Днепре посреди улицы избили мужчину до потери сознания В Днепре посреди улицы избили 33-летнего мужчину до потери сознания. Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области. 0 просмотров

Гоночный болид и герой рекламы: что можно купить на блошином рынке в Днепре (ФОТО) В Днепре «работает» несколько барахолок. Купить там можно все, что угодно: от елочных игрушек выпущенные 50 или 70 лет назад и грампластинок до самодельных электровелосипедов, одежды и столовых приборов. Журналисты dnepr. info отправились на один из таких местных рынков, расположенных… просмотров

В Кривом Роге в многоэтажке утром раздался взрыв: что произошло Сегодня, 13 декабря, в 06:53 в Кривом Роге в одной из многоэтажек на улице Эдуарда Фукса раздался взрыв. 2 просмотров