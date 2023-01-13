В Днепре более 40 улиц осталось без отопления

В Днепре без отопления сотни домов.

Как сообщили в горсовете, у Днепра нет отопления в домах на 43 улицах. Причины – отключение света и аварии.

Так, по состоянию на 10:00 из-за отключения света обесточен ряд домовых котельных теплоснабжения КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:

пр. Металлургов;

ул. Сумская;

ул. Наб. Сичеславская;

ул. Чечеловская;

пров. Альпийский;

ул. Громовая;

ул. Философская;

пр. Дмитрия Яворницкого;

ул. Воскресенская;

ул. Троицкая;

ул. Святослава Храброго;

ул. М. Грушевского;

ул. Сечевых Стрельцов;

пр. И. Мазепы;

ул. Зябка;

ул. Новоорловская;

ул. Орловская;

ул. Талалихина;

ул. Аржанова;

ул. Артековская;

ул. Пастера;

ул. Княгини Ольги;

ул. В. Чапленко;

пл. Мостовая;

пр. Л. Украинки;

ул. Староказацкая;

пров. Ушинского;

ул. М. Шнеерсона;

ул. Полонской-Василенко;

ул. Фабра;

ул. Воскресенская.

Обесточен теплораспределительный пункт по ул. Антонович.

Как только свет дадут, работа котельных и теплораспределительных пунктов возобновится, снова будет тепло.

В то же время по состоянию на 10:00 все районные котельные КП «Теплоэнерго» работают без остановок.

В связи с порывом на магистральном трубопроводе обесточена районная котельная КП «Комэнергосервис» по ул. Семофорная. Временно без отопления сейчас находятся 88 домов на следующих улицах:

Семафорная;

Синельниковская;

Кондукторская;

Илларионовская;

Ладожская;

Буковинская;

Красноводская;

Радиевского.

Коммунальщики на месте и приступили к ремонтным работам. Отопление должно вернуть в течение дня.

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