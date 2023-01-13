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В Днепре более 40 улиц осталось без отопления

Сегодня 12:09
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В Днепре без отопления сотни домов.

Новости Днепра про В Днепре более 40 улиц осталось без отопления

Как сообщили в горсовете, у Днепра нет отопления в домах на 43 улицах. Причины – отключение света и аварии.

Так, по состоянию на 10:00 из-за отключения света обесточен ряд домовых котельных теплоснабжения КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:

  • пр. Металлургов;
  • ул. Сумская;
  • ул. Наб. Сичеславская;
  • ул. Чечеловская;
  • пров. Альпийский;
  • ул. Громовая;
  • ул. Философская;
  • пр. Дмитрия Яворницкого;
  • ул. Воскресенская;
  • ул. Троицкая;
  • ул. Святослава Храброго;
  • ул. М. Грушевского;
  • ул. Сечевых Стрельцов;
  • пр. И. Мазепы;
  • ул. Зябка;
  • ул. Новоорловская;
  • ул. Орловская;
  • ул. Талалихина;
  • ул. Аржанова;
  • ул. Артековская;
  • ул. Пастера;
  • ул. Княгини Ольги;
  • ул. В. Чапленко;
  • пл. Мостовая;
  • пр. Л. Украинки;
  • ул. Староказацкая;
  • пров. Ушинского;
  • ул. М. Шнеерсона;
  • ул. Полонской-Василенко;
  • ул. Фабра;
  • ул. Воскресенская.

Обесточен теплораспределительный пункт по ул. Антонович.

Как только свет дадут, работа котельных и теплораспределительных пунктов возобновится, снова будет тепло.

В то же время по состоянию на 10:00 все районные котельные КП «Теплоэнерго» работают без остановок.

В связи с порывом на магистральном трубопроводе обесточена районная котельная КП «Комэнергосервис» по ул. Семофорная. Временно без отопления сейчас находятся 88 домов на следующих улицах:

  • Семафорная;
  • Синельниковская;
  • Кондукторская;
  • Илларионовская;
  • Ладожская;
  • Буковинская;
  • Красноводская;
  • Радиевского.

Коммунальщики на месте и приступили к ремонтным работам. Отопление должно вернуть в течение дня.

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