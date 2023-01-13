В Днепре более 40 улиц осталось без отопления

Как сообщили в горсовете, у Днепра нет отопления в домах на 43 улицах. Причины – отключение света и аварии.
Так, по состоянию на 10:00 из-за отключения света обесточен ряд домовых котельных теплоснабжения КП «Теплоэнерго» по следующим адресам:
Обесточен теплораспределительный пункт по ул. Антонович.
Как только свет дадут, работа котельных и теплораспределительных пунктов возобновится, снова будет тепло.
В то же время по состоянию на 10:00 все районные котельные КП «Теплоэнерго» работают без остановок.
В связи с порывом на магистральном трубопроводе обесточена районная котельная КП «Комэнергосервис» по ул. Семофорная. Временно без отопления сейчас находятся 88 домов на следующих улицах:
Коммунальщики на месте и приступили к ремонтным работам. Отопление должно вернуть в течение дня.
Читайте также:
Автор:
Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.
Вчера, 12 января, в доме по улице Роторной нашли мертвыми…
В Днепре продают водноспортивную базу в одном из самых престижных…
В Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые оправдывали агрессию РФ.
В Днепропетровской области мужчина застрелил собаку.
Преимущественно этот гриб можно найти с марта по ноябрь.
В Верходнепровске 64-летняя женщина опрокинула керосиновую лампу и получила ожоги
Вчера, 12 января, в доме по улице Роторной нашли мертвыми женщину и 5-летнего мальчика.
В Днепре продают водноспортивную базу в одном из самых престижных районов города. В объявлении сказано, что там есть все коммуникации, теннисный корт, сауна и парковка. Хотят за базу полмиллиона долларов.
В Днепропетровской области задержали двух мужчин, которые оправдывали агрессию РФ.
Вчера, 12 января, в 16:41 в Службу спасения сообщили о том, что возле станции «Встречная» в Днепре в люк упала собака.
В Днепре гибнет рыба.
Вчера, 12 января, на улице Маршала Малиновского возле ТЦ "Вавилон" произошла авария.
Сегодня, 13 января, в Днепре и области применены экстренные отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!