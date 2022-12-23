В Днепре безработная мама двоих детей украла у «Сільпо» продуктов почти на 2 тысячи гривен

Об этом говорится в приговоре, опубликованном в Едином реестре судебных решений.
По данным следствия, 15 августа днепрянка набрала продуктов почти на 2 тысячи гривен, а затем пыталась вынести их из супермаркета. Однако ей это не удалось, и женщину задержали охранники.
В пакете находились майонез, колбаса, сырки, кофе, масло, сладости и детские йогурты. Известно, что у женщина безработная и мама двух несовершеннолетних детей. В суде свою вину она признала и покаялась. Поэтому суд немного смягчил ей наказание.
Суд назначил ей наказание в виде 5 лет тюрьмы с испытательным сроком на 2 года.
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