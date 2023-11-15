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В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

Сегодня 11:48
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Присмотритесь внимательно к фото!

Новости Днепра про В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

В Днепре без вести пропала 37-летняя Марина Малая.

13 ноября, около 15:00, она вышла из дома в Шевченковском районе и не вернулась. Где она находится сейчас – неизвестно.

Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена. Днепр».

Приметы: рост 175 см, темные волосы до плеч, серые глаза.

Была одета: черная шубка с кожаными рукавами, черные лосины, черные ботинки с блестящими пряжками. При себе у женщины была большая коричневая сумка.

Особые приметы: пирсинг в носу и брови.

Если вы видели эту женщину или вы знаете, где она может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: (068) 777-01-12 или 102.

Важна любая информация!

Новости Днепра про В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

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