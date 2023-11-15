В Днепре без вести пропала 37-летняя женщина: нужна ваша помощь

В Днепре без вести пропала 37-летняя Марина Малая.
13 ноября, около 15:00, она вышла из дома в Шевченковском районе и не вернулась. Где она находится сейчас – неизвестно.
Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Милена. Днепр».
Приметы: рост 175 см, темные волосы до плеч, серые глаза.
Была одета: черная шубка с кожаными рукавами, черные лосины, черные ботинки с блестящими пряжками. При себе у женщины была большая коричневая сумка.
Особые приметы: пирсинг в носу и брови.
Если вы видели эту женщину или вы знаете, где она может быть, пожалуйста, сообщите об этом по номерам: (068) 777-01-12 или 102.
Важна любая информация!
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