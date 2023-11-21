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В Днепре без отопления остался один из жилмассивов

Сегодня 18:35
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В Днепре жилой массив Тополь остался без отопления.

Новости Днепра про В Днепре без отопления остался один из жилмассивов

Причина — остановка районной котельной на жилом массиве Тополь. Поэтому 137 домов с 18:00 остались без отопления, сообщают в городском совете.

Котельная остановилась из-за отсутствия электроэнергии, поставляемой частной энергетической компанией. Причины аварии пока неизвестны. Тепло обещают вернуть в дома горожан сразу после восстановления электропитания. Впрочем, когда это произойдет неизвестно.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Днепре завелся «троллейбусный мститель«. Кроме того, стало известно, почему во время морозов в городе работает система орошения газонов.

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