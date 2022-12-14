В Днепре без отопления осталась часть правого берега

Из-за отключения ДТЭК электроэнергии остановилась одна домовая котельная и один теплораспределительный пункт. В результате чего жители Днепра остались без отопления.
По состоянию на 10:00 тепла нет в домах по следующим адресам:
Теплоснабжение будет возобновлено после включения энергоснабжения.
Также ночью из-за отсутствия электроэнергии на длительное время останавливалась работа котельной по ул. Крамской и Макарова. В настоящее время электроснабжение восстановлено, котельные запущены и работают в обычном режиме.
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Яна Юхименко
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