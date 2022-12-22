В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

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