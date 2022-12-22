Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабря

Сегодня 06:15
просмотров

Одевайтесь теплее, друзья!

Новости Днепра про В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабря

Согласно прогнозам синоптиков, на протяжении всего дня погода в Днепре будет облачной. Без осадков! Утром температура воздуха -2°. До обеда столбики термометра будут показывать до +4°. Скорость ветра до 5 метров в секунду.

Народные приметы на 22 декабря:

  • Пасмурный день предвещал оттепель и пасмурную погоду на Новый год.
  • Какая погода в этот день, такими будут и следующие 10 дней.
  • Тихий и безветренный день — к урожаю фруктов.
  • Если идет дождь — вся весна будет дождливой.
  • Если днём метёт метель, то ночью ударит мороз.
  • Иней на деревьях — к хорошему урожаю в следующем году.
  • Домашние животные не хотят выходить на улицу — к холодам и снегопаду.

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабряУкраїнська Новости Днепра про В Днепре без осадков: прогноз погоды на 22 декабряРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Погода в Днепре в среду, 21 декабря: облачно и без осадков
    Новости Днепра
    Вчера 06:15
    Погода в Днепре в среду, 21 декабря: облачно и без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков
    Новости Днепра
    20.12.2022 06:15
    Погода на 20 декабря: в Днепре будет облачно, но без осадков

    Одевайтесь теплее, друзья!

    В Днепре уже два дня разыскивают 25-летнего парня
    Новости Днепра
    19.12.2022 10:42
    В Днепре уже два дня разыскивают 25-летнего парня

    В Днепре разыскивают 25-летнего Максима Кирячко.

    Не новогодний пожар: в Днепре на Елочной горела хозяйственная постройка
    Новости Днепра
    19.12.2022 09:30
    Не новогодний пожар: в Днепре на Елочной горела хозяйственная постройка

    В Днепре на улице Елочной горела хозяйственная постройка, огонь перекинулся…

    Последние новости

    Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде на Днепропетровщине
    Враг ударил из тяжелой артиллерии по громаде на Днепропетровщине

    Российская армия ударила по Марганецкой громаде в Днепропетровской области.

    Вчера 22:00
    0
    просмотров
    Подросток на Днепропетровщире избил отца своей девушки
    Подросток на Днепропетровщире избил отца своей девушки

    В поселке Божедаровка Днепропетровской области 17-летний парень тяжело избил отца своей девушки, который был недоволен их отношениями.

    Вчера 21:15
    просмотров
    Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, — Генштаб
    Россияне терпят значительные потери и усиливают контрразведывательные мероприятия, — Генштаб

    Российские оккупанты терпят значительные потери на фронте и усиливают контрразведывательные мероприятия во временно оккупированных населенных пунктах.

    Вчера 20:30
    просмотров
    В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast
    В Днепре на Аэропортовской столкнулись Mazda и SouEast

    В среду, 21 декабря, на Аэропортовской улице, возле виадука, произошла авария.

    Вчера 19:45
    просмотров
    На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области
    На 80-м году жизни умер бывший первый заместитель прокурора Днепропетровской области

    Вечная память!

    Вчера 19:15
    2
    просмотров
    В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске
    В Днепре мужчина украл из магазина меховую жилетку и спрятал ее в детской коляске

    Сегодня в Днепре на улице Титова из одного из магазинов мужчина украл меховую жилетку.

    Вчера 18:50
    1
    просмотров
    Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ
    Женщины-агенты работают в тылу врага и даже делают для этого пластические операции, – интервью главы СБУ

    Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк похвалил украинское подполье, которое помогает украинской спецслужбе в контрразведывательной деятельности. Особо глава СБУ отметил женщин-агенток.

    Вчера 18:28
    0
    просмотров
    Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре
    Без икры, но с мандаринами: что можно купить на 1 тыс грн на новогодний стол в Днепре

    Согласно расчетам Национального научного центра «Институт аграрной экономики» цена новогоднего стола для украинцев в этом году выросла почти на 44% по сравнению с предыдущим 2021 и теперь составляет 2665 грн. Эта сумма практически равна прожиточному минимуму в Украине в 2684…

    Вчера 17:22
    просмотров
    5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему
    5 дней непрерывной работы: в Днепре и области стабилизировали энергосистему

    В Днепропетровской области вернулись к стабилизационным отключениям.

    Вчера 17:19
    просмотров
    Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой
    Новый фейк: пропагандисты рф утверждают, что в Днепре парень танцевал перед мозаикой со свастикой

    17 декабря пропагандистские Telegram-каналы начали распространять видео, на котором парень танцует перед мозаикой со свастикой в ​​центре Днепра.

    Вчера 17:13
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх