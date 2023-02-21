В Днепре бесстрашный мужчина стоял на льдине посреди реки.

Сегодня, 21 февраля, в соцсетях распространилось видео, где на в районе Набережной Победы мужчина стоит на льдине прямо посреди реки. Правоохранители выехали на место и выяснили, что жизни мужчины ничего не угрожает.

Также полицейские призвали днепрян быть осторожными и не выходить на тонкий лед. В Днепре сейчас плюсовая температура, выход на лед в такую погоду становится еще более опасным.

Особенно предупреждение касается рыбаков, которые и сегодня при температуре 8 градусов тепла решили выйти на лед.

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