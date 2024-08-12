В Днепре бесплатно проведут «Мыльные вечеринки» для взрослых и детей: когда и где

Жителей Днепра приглашают на интересные летние мероприятия.

В Днепре на этой неделе проведут «Мыльные вечеринки». Жителей ждут шоу мыльных пузырей, мастерклассы по созданию мыльных пузырей, игровые зоны, фотозоны и музыка для хорошего настроения.

Об этом сообщают на странице коммунального учреждения культуры «АРТТЕРИТОРИЯ» в Facebook.

“Друзья, приглашаем вас присоединиться к нашей серии ярких и веселых «Мыльных вечеринок» в АРТТЕРИТОРИИ! Это уникальная возможность провести время с семьей и друзьями, наслаждаясь невероятной атмосферой и отличными развлечениями”, — говорится в сообщении.

13 августа в 13:00 «Мыльную вечеринку» проведут в «Арттерритория Краснополья» по адресу: улица Зеркальная, 1Р.

14 августа в 15:00 «Мыльную вечеринку» проведут в «Арттерритория Искра» по адресу: ул. Старый Путь, 11А.

15 августа в 15:00 «Мыльную вечеринку» проведут в «Арттерритория Энергетик» по адресу: ул. Леонида Каденюка, 11а.

16 августа в 14:00 «Мыльную вечеринку» проведут в «Арттерритория Шинник» по адресу: просп. Богдана Хмельницкого, 118

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