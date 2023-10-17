В Днепре банда похитителей неделю удерживала мужчину в съемной квартире

Банду похитителей задержали в январе, когда они в очередной раз напали на новую жертву возле многоэтажки. Тогда они похитили мужчину и удерживали его сутки, пытаясь выбить из него деньги.
Забрав ключи от его квартиры, завладели средствами и другим ценным имуществом на сумму более 1 млн грн. После этого они вывезли мужчину за город и оставили посреди дороги.
Известно еще об одном случае, когда подозреваемые неделю держали мужчину в съемной квартире с целью забрать у него имущество. После пересчета обвиняемым 5 тыс. долларов США мужчину отпустили.
В марте во время совместной спецоперации правоохранителей все семь участников группы задержаны.
Силовики провели ряд обысков по местам проживания и автомобилях фигурантов. Изъяты оружие, гранаты, денежные средства и поддельные удостоверения работников правоохранительных органов.
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