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В Днепре автовор попался полиции, потому что не смог завести старую машину

Сегодня 13:02
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В Днепре 24-летний парень хотел украсть старую машину, но не смог ее завести.

Новости Днепра про В Днепре автовор попался полиции, потому что не смог завести старую машину

Как сообщили в полиции Днепра, все произошло 22 января вблизи одного из домов по проспекту Ивана Мазепы.

Вор пытался угнать припаркованный автомобиль, но его заметил владелец машины. Тот из окна своего дома увидел, как неизвестный разбил стекло в его авто. Мужчина вызвал полицию.

Автовор забрался в салон автомобиля, но не смог его завести. После этого он решил толкать его с места парковки.

На место приехали полицейские, задержавшие автовора.

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