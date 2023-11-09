В Днепре автовор бежал на сломанной машине

В Днепре автовор сумел утащить сломанный автомобиль.

Как рассказал правоохранителям владелец украденного авто, его ВАЗ сломался посреди дороги, поэтому мужчина оставил машину на проезжей части. Всё произошло в Индустриальном районе Днепра.

Когда днепрянин вернулся, чтобы забрать автомобиль, транспортного средства уже не было. Мужчина обратился в полицию.

Правоохранители просмотрели камеры видеонаблюдения и обнаружили авто. Установив направление движения угнанного автомобиля, полицейские задержали вора. Им оказался 32-летний житель Новомосковска.

Автомобиль забрали, а вору объявили о подозрении в уголовном правонарушении. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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